Делегация Узбекистана приняла участие в корейско-центральноазиатской встрече

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана приняла участие в завершившемся сегодня в столице Южной Кореи 10-м форуме по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", который прошел на уровне заместителей министров иностранных дел.

Основными темами повестки дня встречи стали практические аспекты развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инноваций и высоких технологий, сельского хозяйства.

В рамках пребывания в Сеуле узбекская делегация также провела встречу с с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Ким Хёнг Чжином по вопросам развития узбекско-корейского диалога.

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