



Глава МИД Узбекистана принял представителей правительственных кругов Таджикистана



ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан Махмадшарифом Хакдодом и первым заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Султоном Рахимзода. Встречи были посвящены вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы и рационального использования водно-энергетических ресурсов в центральноазиатском регионе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи