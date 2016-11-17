Шавкат Мирзиёев поздравил новых лидеров Болгарии и Молдовы

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 16 ноября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послания вновь избранным Президенту Республики Молдова Игорю Додону и Президенту Республики Болгария Румену Радеву с поздравлениями по случаю их победы на завершившихся на прошлой неделе выборах на пост главы государства.

В своих посланиях Шавкат Мирзиёев пожелал им здоровья, благополучия и всяческих успехов на ответственной государственной должности.

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