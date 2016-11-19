В Самарканде прошли узбекско-турецкие переговоры на высшем уровне

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября в Самарканде прошли переговоры на высшем уровне между исполняющим обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министром Шавкат Мирзиёевым и прибывшим накануне с визитом в страну Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По прибытии в Самарканд турецкий лидер почтил память первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, после чего во дворце "Форумлар мажмуаси" прошли узбекско-турецкие переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи.

В тот же день глава Турции посетил мемориальные комплексы Имама Бухари, Имама Мотуриди и мавзолей Амира Темура, осмотрел площадь Регистан, после чего отбыл из страны.

УЗИНФОРМ