



Проведены переговоры по разграничению узбекско-таджикской границы



ТАШКЕНТ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября в Ташкенте завершилась четырехдневная встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы. В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили практические аспекты правового оформления двусторонней Государственной границы, в том числе стороны обменялись мнениями по отдельным, ранее несогласованным участкам, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи