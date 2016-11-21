Обсуждены вопросы развития узбекско-британского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с визитом в страну сопредседателем Узбекско-британского совета по торговле и промышленности (УБСТП), бывшим Послом Великобритании в Узбекистане Барбарой Логан Хэй.

В ходе аудиенции министр и его гостья обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Целью визита британской делегации в Ташкент является участие в работе 23-го заседания УБСТП.

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