Обсуждены вопросы развития узбекско-британского сотрудничества

Обсуждены вопросы развития узбекско-британского сотрудничества21.11.2016 17:05
ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с визитом в страну сопредседателем Узбекско-британского совета по торговле и промышленности (УБСТП), бывшим Послом Великобритании в Узбекистане Барбарой Логан Хэй.
В ходе аудиенции министр и его гостья обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Целью визита британской делегации в Ташкент является участие в работе 23-го заседания УБСТП.
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