



Посол ОАЭ посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Хареб Аль-Мехайриби. В ходе встречи стороны подписали Протокол об обмене ратификационными грамотами межгосударственных договоров между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами, согласно которому через 30 дней (21 декабря) вступят в силу следующие двусторонние соглашения: Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам;

Договор о выдаче;

Договор о передаче осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи