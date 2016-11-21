Посол ОАЭ посетил МИД Узбекистана

Посол ОАЭ посетил МИД Узбекистана21.11.2016 18:22
ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Хареб Аль-Мехайриби.
В ходе встречи стороны подписали Протокол об обмене ратификационными грамотами межгосударственных договоров между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами, согласно которому через 30 дней (21 декабря) вступят в силу следующие двусторонние соглашения:
- Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- Договор о выдаче;
- Договор о передаче осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания.
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