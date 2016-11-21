Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Индии

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Республики Индия Пранабу Кумару Мукерджи, в котором выразил искренние соболезнования от всего народа Узбекистана и от себя лично по случаю железнодорожной катастрофы близ города Канпура в штате Уттар-Прадеш, унесшей накануне множество человеческих жизней.

В свлем послании Шавкат Мирзиёев передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших и пострадавшим.

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