



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-эмиратского сотрудничества



ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Хареб Аль-Мехайриби. Встреча была посвящена обсуждению практических аспектов реализации двусторонних соглашений по различным направлениям. Это уже второй визит посла ОАЭ в узбекское внешнеполитическое ведомство на текущей неделе. В ходе вчерашней встречи стороны подписали Протокол об обмене ратификационными грамотами межгосударственных договоров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи