Обсуждены актуальные вопросы узбекско-эмиратского сотрудничества

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-эмиратского сотрудничества22.11.2016 19:18
ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Хареб Аль-Мехайриби.
Встреча была посвящена обсуждению практических аспектов реализации двусторонних соглашений по различным направлениям.
Это уже второй визит посла ОАЭ в узбекское внешнеполитическое ведомство на текущей неделе. В ходе вчерашней встречи стороны подписали Протокол об обмене ратификационными грамотами межгосударственных договоров.
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