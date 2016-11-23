



В Ташкенте стартовала выставка в честь Дня Государственного флага



ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. 23 ноября в Национальной библиотеке Узбекистана начала работу литературная выставка, посвященная празднованию Дня Государственного флага страны, которая проходит под лозунгом "Символ нашей мощи" ("Куч-кудратимиз тимсоли"). На выставке представлены документы, труды Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, книги, фотографии, журналы и газеты, освещающие историю, описание, роль и значение Государственного флага Республики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи