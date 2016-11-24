Рассмотрен ход исполнения Государственного бюджета Узбекистана за 9 месяцев года

ТАШКЕНТ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в национальном парламенте Узбекистана состоялось очередное заседание, на котором был рассмотрен ход исполнения Государственного бюджета Узбекистана за 9 месяцев текущего года.

В ходе заседания заместитель министра финансов республики М. Мирзаев и другие члены правительства осветили основные макроэкономические показатели развития национальной экономики и подробно ответили на все вопросы депутатов по исполнению главного финансового документа страны.

В частности, согласно озвученным данным, за отчетный период ВВП Республики вырос на 7,8 процента, объем производства промышленной продукции увеличился на 7,2 процента. Доходная часть Государственного бюджета исполнена на 100,2 процента к прогнозным показателям, что составило 21,7 процента к ВВП. Расходы Государственного бюджета составили 21,6 процента к ВВП, что позволило обеспечить исполнение Государственного бюджета Республики Узбекистан с профицитом 0,1 процента к ВВП.

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