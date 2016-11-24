В Узбекистане стартовало досрочное голосование по выборам нового главы страны

ТАШКЕНТ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане, за 10 дней до назначенных на 4 декабря выборов Президента Республики, стартовало досрочное голосование, в котором принимают участие граждане страны, достигшие возраста 18 лет, которые не смогут по уважительным причинам посетить избирательные участки в день официального голосования.

Досрочное голосование продолжится до 3 декабря. Время проведения досрочного голосования определяется окружной избирательной комиссией и доводится до сведения избирателей, наблюдателей, представителей средств массовой информации.



Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) получает у участковой избирательной комиссии по месту своего жительства избирательный лист. В присутствии не менее двух членов участковой избирательной комиссии избиратель расписывается в получении избирательного листа в списке избирателей.



Избирательный лист заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования.



Избиратель принимает решение и оставляет заполненный избирательный лист в закрытом конверте в участковой избирательной комиссии. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии и подписью избирателя.

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