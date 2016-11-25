Подведены итоги работы за текущий год по демаркации границы между Узбекистаном и Казахстаном

Подведены итоги работы за текущий год по демаркации границы между Узбекистаном и Казахстаном25.11.2016 19:27
ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте завершило пятидневную работу 54-е заседание совместной правительственной узбекско-казахстанской комиссии по демаркации межгосударственной границы.
В рамках заседания представители двух государств продолжили подготовку и согласование документов по разграничению узбекско-казахстанской Государственной границы, а также подвели итоги демаркационных работ, выполненных в текущем году, и согласовали объемы работ, намеченных на наступающий год.
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