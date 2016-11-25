



Подведены итоги работы за текущий год по демаркации границы между Узбекистаном и Казахстаном



ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте завершило пятидневную работу 54-е заседание совместной правительственной узбекско-казахстанской комиссии по демаркации межгосударственной границы.



В рамках заседания представители двух государств продолжили подготовку и согласование документов по разграничению узбекско-казахстанской Государственной границы, а также подвели итоги демаркационных работ, выполненных в текущем году, и согласовали объемы работ, намеченных на наступающий год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи