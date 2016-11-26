Первый вице-премьер Узбекистана находится с визитом в Ашхабаде

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ашхабаде открылась Глобальная конференция по устойчивому транспорту, проводимая под эгидой ООН в целях обсуждения развития транспортного сообщения в регионе.

Узбекистан на форуме представляет первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Рустам Азимов. 25 ноября он был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, с которым обсудил роль и значение транспортного форума, а также актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в сфере транспорта.

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