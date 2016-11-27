ЦИК Узбекистана провел конференц-заседание

ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября в Центральной избирательной комиссии Узбекистана состоялось совещание по прямой видеосвязи с членами окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан, представителями политических партий, международными наблюдателями и журналистами.

Заседание было посвящено освещению результатов текущего мониторинга предвыборной агитации кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, которые будут участвовать в предстоящих 4 декабря выборах главы государства.

В ходе мероприятия отмечалось, что кандидаты в Президенты Республики Узбекистан в равных условиях пользуются возможностями проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации (телевидение, радио, национальные и партийные газеты), через которые они доводят до широкой общественности содержание своих предвыборных программ. Также кандидаты проводят масштабные агитационные мероприятия и встречи с избирателями. При этом случаев нарушения избирательного законодательства не наблюдалось.

Также на заседании были обсуждены практические вопросы подготовки к голосованию и его проведению, освещался ход проходящего досрочного голосования, а также был рассмотрен вопрос об аккредитации зарубежных и международных наблюдателей, представителей средств массовой информации.

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