



Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования по случаю кончины лидера Кубы



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Раулю Модесто Кастро Рус с выражением соболезнований по случаю кончины его брата – бывшего Председателя Государственного Совета Республики Куба Фиделя Кастро Рус. В своем послании Ш.Мирзиёев отметил заслуги бывшего кубинского лидера и его вклад в развитие узбекско-кубинских отношений, а также передал слова сопереживания и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Республики Куба. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи