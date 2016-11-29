Глава МИД Узбекистана принял представителя внешнеполитического ведомства США

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча главы узбекского внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с прибывшим с визитом в Ташкент первым заместителем помощника Государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Уильямом Тоддом.

В ходе аудиенции министр и его гость обсудили текущее состояние и актуальные вопросы развития узбекско-американского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, провели обмен мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

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