Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем ШОС

ТАШКЕНТ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент во главе миссии наблюдателей на предстоящих 4 декабря выборах Президента Узбекистана Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества и хода подготовки к выборам главы Республики.

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