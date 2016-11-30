



Узбекская делегация провела в Венгрии ряд встреч



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан принимает участие в проходящем 28-30 ноября 2-м Будапештском водном саммите. В рамках пребывания в венгерской столице делегация провела встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Кристианом Бахом, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 1992 года и итоги председательства Узбекистана в Международном Фонде спасения Арала в 2013-2016 годах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи