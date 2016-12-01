Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главам Турции и Бразилии

ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Федеративной Республики Бразилия Мишелу Мигелу Элиасу Темеру Лулиа и Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю трагических происшествий в этих странах, унесших множество человеческих жизней.

В своих посланиях Ш.Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

Напомним, что 29 ноября случился пожар в женской школе-интернате в турецком городе Адане. В тот же день на пути из Боливии в Колумбию разбился пассажирский самолет, на борту которого находились игроки бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе".

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