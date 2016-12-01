Посол Турции завершает свою миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил отбывающий из страны в связи с завершением срока своего пребывания на посту Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Намик Гунер Эрпул. Его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

В ходе аудиенции были подведены основные итоги и достижения в развитии межгосударственного сотрудничества за время пребывания посла в должности, обозначены приоритетные направления развития партнерства.

Намик Гунер Эрпул был аккредитован в Узбекистане в феврале 2014 года.

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