Глава МИД Узбекистана провел встречи с международными наблюдателями

ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с пребывающими в Ташкенте в качестве международных наблюдателей на предстоящих 4 декабря выборах главы государства президентом компании "Williams & Garden" (США) Лизой Уильямс, группой членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во главе с заместителем председателя верхней палаты Ильясом Умахановым и президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады Борисом Кандовым.

Встречи были посвящены вопросам подготовки к предстоящему процессу голосования и актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

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