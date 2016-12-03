Международные наблюдатели посетили МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречи с прибывшими в Ташкенте в качестве международных наблюдателей на предстоящих 4 декабря выборах главы государства Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым и делегацией Японии в составе депутата Палаты советников Парламента, бывшего Посла в Узбекистане Кёко Накаямы, депутата нижней палаты Парламента Хаджимэ Сасаки, исполнительного председателя Ассоциации спортивных федераций "Nippon Budokan", бывшего министра образования, культуры, спорта, науки и технологий, депутата парламента Нариаки Накаяма.

Встречи были посвящены актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и подготовки к предстоящему процессу голосования.

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