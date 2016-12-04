В Узбекистане завершилось голосование по выборам нового главы государства

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане прошло голосование по выборам нового Президента Республики.

Для проведения выборов, за ходом которых осуществляли мониторинг отечественные и международные наблюдатели из зарубежных стран и международных организаций, было образовано 14 избирательных округов во всех регионах страны. Право голоса за того или иного кандидата могли осуществить 20 миллионов 428 тысяч 891 гражданин, достигшие возраста 18 лет.

Кандидатами от партий стали: от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" – Отамуратов Сарвар Садуллаевич; от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана – Мирзиёев Шавкат Миромонович; от Народно-демократической партии Узбекистана – Кетмонов Хатамжон Абдурахмонович; от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" – Умаров Нариман Маджитович

По данным ЦИК Узбекистана, по состоянию на 11 часов дня в голосовании приняли участие более 33,73 процентов избирателей, благодаря чему выборы были признаны состоявшимися согласно статье 35 Закона "О выборах Президента Республики Узбекистан".

К 14 часам явка избирателей составила 61,37 процентов, к 17 часам - 77 процентов, к 18 - проголосовало 81,30 процентов избирателей, к моменту закрытия избирательных участков (в 20 часов) - свыше 87,83 процента (17 миллионов 941 тысяча 955 избирателей).

Предварительные итоги выборов будут объявлены 5 декабря в 16.00 на брифинге в ЦИК.

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