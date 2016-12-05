



Продолжается работа по демаркации узбекско-кыргызской госграницы



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря в Оше (Кыргызстан) завершилась встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы, стартовавшая 28 ноября. По итогам проведенных переговоров был согласован ряд позиций по отдельным участкам линии совместной границы, началось описание ранее согласованных участков, а также было принято решение о проведении следующей встречи рабочих групп в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи