Объявлены предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ЦИК Узбекистана состоялся брифинг, на котором были объявлены предварительные результаты подсчета голосов избирателей по итогам состоявшихся накануне выборов нового Президента Узбекистана.

Прежде всего, на встрече, которую провел глава ЦИК М.Абдусаломов, было подчеркнуто, что выборы Президента Республики Узбекистан прошли открыто и гласно, на основе требований национального избирательного законодательства и общепризнанных демократических принципов международного права, что подтверждается отечественными и международными наблюдателями, осуществлявшими мониторинг процесса голосования на местах.

Из 20 миллионов 461 тысяч 805 избирателей, включенных в списки, проголосовали 17 миллионов 951 тысяча 667 человек - 87,73 процента от общего числа электората.

По предварительным результатам выборов, лидером по количеству голосов избирателей стал кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев (с конца 2003 года являвшийся премьер-министром страны и исполнявший обязанности главы государства после кончины первого Президента Узбекистана Ислама Каримова), за которого проголосовали 15 миллионов 906 тысяч 724 избирателя, или 88,61 процента принявших участие в голосовании.

За кандидата от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Сарвара Садуллаевича Отамуратова проголосовали 421 тысяча 055 избирателей, или 2,35 процента участвовавших в выборах.

За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжона Кетмонова проголосовало 669 тысяч 187 избирателей, или 3,73 процента участвовавших в выборах

За кандидата от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Наримона Маджитовича Умарова проголосовало 619 тысяч 972 избирателя, или 3,46 процента участвовавших в выборах.

Окончательные итоги выборов будут объявлены не позднее 14 декабря.

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