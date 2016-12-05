



Первые поздравления для нового президента



ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. Шавкат Мирзиёев, ставший лидером по предварительным итогам завершившейся накануне президентской гонки в Узбекистане, получает поздравительные послания от зарубежных коллег и глав правительств. В частности, сегодня он провел телефонные разговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также получил поздравления от Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, выразивших стремление к дальнейшему развитию партнерских и дружеских отношений с Узбекистаном. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи