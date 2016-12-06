Нового Президента поздравили главы Казахстана, ШОС и СНГ

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и встречи с пребывающими в Ташкенте в качестве глав миссий международных наблюдателей председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым и генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым.

Коллеги поздравили Ш.Мирзиёева с победой на выборах, после чего были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

УЗИНФОРМ