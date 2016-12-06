Шавката Мирзиёева поздравили коллеги по партии

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря в Ташкенте состоялось мероприятие в формате видео-конференции со всеми уголками страны, организованное Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана, которое было посвящено предварительным результатам выборов Президента Республики.

На мероприятии выступил с речью Шавкат Мирзиёев, который выразил благодарность коллегам по партии и всему народу Узбекистана за оказанное ему высокое доверие стать во главе государства и продолжить курс на укрепление мира и спокойствия в стране, дальнейшее повышение благополучия населения, укрепление международного авторитета страны, обретение ею достойного места в числе развитых государств мира.

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