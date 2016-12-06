



Глава МИД Узбекистана отправился с визитом в Германию



ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во главе делегации внешнеполитического ведомства отправляется с визитом в Федеративную Республику Германия. Целью визита является участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), запланированном в Гамбурге на 8-9 декабря, а также предстоящей завтра встрече руководителей внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и США в формате "С5+1". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи