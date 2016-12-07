Глава государства провел разговоры с коллегами из Туркменистана и Турции

ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные разговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Коллеги поздравили нового главу государства с победой на выборах и выразили стремление к дальнейшему развитию плодотворных и дружеских отношений с Узбекистаном, а также пригласили Ш.Мирзиёева нанести официальные визиты в Турцию и Туркменистан.

Днем ранее Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с главой правительства России Дмитрием Медведевым, а также новому Президенту прислали поздравительные послания Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани, Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис, избранный Президент Республики Молдова Игорь Додон.

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