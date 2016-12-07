



Депутаты национального парламента рассмотрели новые законопроекты



ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря в Ташкенте было проведено очередное заседание депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. В рамках рабочей встречи парламентарии рассмотрели проекты таких законов и нормативно-правовых документов, как: "Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан",

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата",

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017 год",

"О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием законодательства об интеллектуальной собственности",

"О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан "О лицензировании отдельных видов деятельности" и "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности" и другие законодательные акты". После обсуждения данные законопроекты были приняты и направлены для рассмотрения в Сенат Олий Мажлиса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи