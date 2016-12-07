Депутаты национального парламента рассмотрели новые законопроекты

Депутаты национального парламента рассмотрели новые законопроекты07.12.2016 14:37
ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря в Ташкенте было проведено очередное заседание депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.
В рамках рабочей встречи парламентарии рассмотрели проекты таких законов и нормативно-правовых документов, как:
- "Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан",
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата",
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017 год",
- "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием законодательства об интеллектуальной собственности",
- "О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан "О лицензировании отдельных видов деятельности" и "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности" и другие законодательные акты".
После обсуждения данные законопроекты были приняты и направлены для рассмотрения в Сенат Олий Мажлиса.
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