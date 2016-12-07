В Узбекистане объявлен конкурс на памятник первому Президенту

ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев подписал постановление об объявлении международного творческого конкурса по созданию памятника великому государственному и политическому деятелю, Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову.

В документе говорится:

"Основатель нашего независимого государства, великий государственный и политический деятель, выдающийся сын узбекского народа, Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов, освободив нашу Родину от оков тоталитарного строя, возродил страну, оказавшуюся в то время на краю пропасти. В чрезвычайно сложной и нестабильной ситуации, несмотря на различные трудности и преграды, за исторически короткий период он превратил Узбекистан в динамично развивающееся устойчивыми темпами, современное демократическое государство.

Первый Президент Республики Узбекистан своей многогранной политической деятельностью, благородными человеческими качествами оставил яркий, неизгладимый след в многовековой истории нашей Родины. Он прославился как выдающаяся личность и крупный государственный деятель, пользовавшийся огромным уважением и авторитетом не только в Узбекистане, но и на международной арене.

Принимая во внимание многочисленные предложения соотечественников, волю нашего народа, учитывая великие исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, Героя Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в обеспечении развития страны, наших национальных интересов, в целях увековечения его памяти:

1. Одобрить предложение Академии художеств Узбекистана, Министерства по делам культуры и спорта, Ташкентского городского хокимията, Академии наук, Республиканского центра духовности, Союза писателей Узбекистана и широкой общественности об организации Международного творческого конкурса по созданию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову (далее – Международный конкурс).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению Международного конкурса (далее – Организационный комитет) согласно приложению.

Организационному комитету (А.Арипов) в 15-дневный срок разработать и утвердить план мероприятий, смету расходов, положение, регламент и программу Международного конкурса.

3. Определить, что согласно утвержденной смете расходов Международного конкурса расходы, связанные с его подготовкой и организацией, покрываются за счет бюджетных средств, предусмотренных в смете расходов Академии художеств Узбекистана на 2016-2017 годы.

4. Министерству иностранных дел через дипломатические представительства Республики Узбекистан в зарубежных странах и зарубежных государств в Республике Узбекистан обеспечить в 20-дневный срок предоставление соответствующим зарубежным творческим организациям сведений о Международном конкурсе и порядке участия в нем, представленных Академией художеств Узбекистана.

5. Министерству высшего и среднего специального образования обеспечить согласно заявкам Организационного комитета участие переводчиков в процессе проведения Международного конкурса.

6. Освободить от таможенных платежей грузы, ввозимые из зарубежных государств в рамках Международного конкурса согласно заявкам Академии художеств Узбекистана.

7. Министерству иностранных дел обеспечить оформление въездных виз зарубежным участникам Международного конкурса без взимания консульских и других сборов.

8. Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" освободить зарубежных участников Международного конкурса и относящиеся к его проведению грузы от всех видов платежей.

9. Министерству внутренних дел обеспечить в местах проведения мероприятий в связи с награждением победителей Международного конкурса общественный порядок, а также безопасность движения автотранспортных средств, обслуживающих его участников и гостей.

10. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации рекомендовать широкое освещение процессов проведения Международного конкурса.

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова".

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