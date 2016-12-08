Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем Госдепартамента США

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с визитом в Гамбурге в рамках участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств центральноазиатских стран и США в формате "С5+1", провел встречу с помощником Государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Нишой Десаи Бисвал.

Встреча была посвящена актуальным вопросам развития узбекско-американского сотрудничества.

В тот же день в Гамбурге прошла очередная встреча руководителей внешнеполитических ведомств цетральноазиатских стран и Соединенных Штатов Америки, в ходе которой состоялся обмен мнениями по перспективам взаимодействия в политической, экономической и других сферах в формате "С5+1".

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