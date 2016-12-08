В Узбекистане отметят 80-летие народного поэта Эркина Вохидова

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О праздновании 80-летия со дня рождения народного поэта Узбекистана Эркина Вохидова".

Документом предписывается с учетом огромного значения творческого наследия выдающегося поэта и писателя, известного государственного и общественного деятеля, Героя Узбекистана Эркина Вохидова, внесшего большой вклад в развитие узбекской литературы и культуры, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, национальных и общечеловеческих ценностей, а также в целях широкого празднования 80-летия со дня рождения поэта и увековечения его памяти:



1. Одобрить предложение Союза писателей Узбекистана, Министерства по делам культуры и спорта, Республиканского центра духовности, общественного движения молодежи "Камолот" и представителей общественности о широком праздновании 80-летия со дня рождения народного поэта Узбекистана Эркина Вохидова и увековечении его памяти.



2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению 80-летия со дня рождения народного поэта Узбекистана Эркина Вохидова согласно приложению.



3. Организационному комитету разработать в 10-дневный срок совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента план юбилейных мероприятий, в котором предусмотреть:

подготовку к изданию и выпуск сборника произведений Эркина Вохидова "Избранное" на узбекском языке, его поэтических сборников, переведенных на английский и каракалпакский языки;

создание документального фильма о жизни и творческой деятельности поэта;

создание и установку памятника народному поэту Узбекистана Эркину Вохидову в установленном порядке;

установку мемориальной доски на доме в городе Ташкенте, где жил поэт;

проведение в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои научной конференции на тему: "Роль и значение творчества Эркина Вохидова в духовной жизни нашего народа";

организацию в высших и средних специальных, профессиональных, средних общеобразовательных учебных заведениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях страны тематических встреч, литературных вечеров с участием известных писателей и ученых, деятелей искусства;

постановку в республиканских театрах ставившихся ранее спектаклей по произведениям Эркина Вохидова;

проведение в последней декаде декабря 2016 года в Узбекском Национальном академическом драматическом театре литературно-художественного вечера памяти, посвященного 80-летию народного поэта Узбекистана.

4. Национальному информационному агентству, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации рекомендовать подготовку цикла теле- и радиопередач, статей в печати о жизни и творчестве Эркина Вохидова, а также широкое освещение юбилейных мероприятий.



5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Государственного советника Президента Республики Узбекистан Х.М.Султанова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова.

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