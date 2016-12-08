Во Дворце форумов прошло традиционное собрание в честь Дня Конституции Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря в Ташкенте во Дворце международных форумов "Узбекистон" было проведено традиционное торжественное собрание, которое было посвящено празднованию очередной годовщины со дня принятия Конституции Республики Узбекистан.

На собрании с докладом выступил избранный Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, который в своей речи обозначил задачи по дальнейшему развитию страны и объявил новую Государственную программу на наступающий 2017 год, которая получила название Года диалога с народом и интересов человека.

Затем глава государства в торжественной обстановке вручил высокие государственные награды ряду граждан Республики, внесших большой вклад в развитие страны, проявивших самоотверженность в укреплении мира и спокойствия, достигших успехов в социально-экономической, научно-технической и духовно-просветительской сферах жизни общества.

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