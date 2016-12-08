Узбекистан и Грузия обсудили актуальные вопросы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря в Ташкенте начали двухдневную работу политические консультации по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Грузии, в которых принимает участие делегация Министерства иностранных дел Грузии во главе с заместителем министра Давидом Джалаганиа.

Основными темами встречи являются вопросы развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, международного взаимодействия и бизнес-сотрудничества.

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