Узбекская делегация провела ряд встреч в Гамбурге

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. 8 декабря глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий во главе представительной делегации МИД Республики в городе Гамбурге (ФРГ), где проходит очередное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, провел ряд двусторонних встреч.

В частности, глава МИД встретился со своими коллегами из Польши, Венгрии, Австрии, Канады и Франции, с которыми обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках ОБСЕ и ряд международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

В рамках встречи с министром иностранных дел и международного развития Французской Республики Жаном-Марком Эро было подписано соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Французской Республики об учреждении и деятельности Французского агентства развития и "Общества содействия и участия для экономического сотрудничества" (ПРОПАРКО) в Республике Узбекистан.

Сегодня министр иностранных дел Узбекистана встречался с главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драгановым, специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Питером Бурианом, а также заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Хикметом Халилом Карзаем.





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