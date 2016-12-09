Глава МИД Узбекистана принял участие в заседании СМИД ОБСЕ

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Гамбурге завершило двухдневную работу 23-е заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором Узбекистан представлял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ, а также председательство в организации перешло к Австрии.

УЗИНФОРМ