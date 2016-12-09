Шавкат Мирзиёев официально объявлен победителем президентских выборов

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Центральной избирательной комиссии Узбекистана состоялось заседание, на котором были объявлены официальные итоги состоявшихся 4 декабря выборов Президента Республики.

На встрече было сообщено, что голосование прошло в строгом соответствии с национальным законодательством и международными нормами, что подтверждается отечественными и международными наблюдателями.

Победителем выборов был объявлен кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев, с 2003 года являвшийся премьер-министром страны и исполнявший обязанности главы государства после смерти Первого Президента Ислама Каримова.

По итогам заседания было принято постановление ЦИК, которое гласит:

В соответствии со статьями 90, 117 Конституции Республики Узбекистан, статьями 14, 35, 36 Закона Республики Узбекистан "О выборах Президента Республики Узбекистан", статьями 5 и 9 Закона Республики Узбекистан "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан" и на основании протоколов окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан о результатах выборов Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановляет:



1. Признать выборы Президента Республики Узбекистан действительными и состоявшимися в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан "О выборах Президента Республики Узбекистан".



2. Считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность Президента Республики Узбекистан сроком на 5 лет с 88,61 процента голосов избирателей на выборах, состоявшихся 4 декабря на альтернативной основе.



3. Опубликовать данное постановление на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, а также в других источниках.

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