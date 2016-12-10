В Ташкенте обсуждены вопросы водного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря в Ташкенте завершила работу двухдневная встреча правительственных рабочих групп по выработке предложений, направленных на активизацию сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан по всем направлениям водных отношений, прежде всего, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавних двусторонних контактов на высшем уровне.

По итогам встречи было принято решение о проведении очередной встречи в Казахстане.

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