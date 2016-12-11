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Поздравительные послания продолжают поступать
11.12.2016 10:37

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. На имя вновь избранного Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравительные послания от зарубежных коллег, глав иностранных правительств и руководителей международных организаций.

Так, нового главу государства поздравили Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Султан Омана Кабус бин Саид, Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, Федеральный Президент Федеративной  Республики Германия Йоахим Гаук, Эмир Государства Кувейт Шейх Сабах ал-Ахмад ал-Жабер ас-Сабах, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Украины Петр Порошенко, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, Президент Республики Индия Пранаб Мукерджи, Президент Республики Корея Пак Кын Хе, Президент Чешской Республики Милош Земан, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Республики Сингапур Тони Тан Кенг Ям, Король Малайзии Аль-Мутасиму Султан Бадлишах Янг ди-Пертуан Агонг XIV, Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг.

Поздравительные послания также направили премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина Вазед, Председатель Исполнительного Комитета Исполнительный Секретарь СНГ Сергей Лебедев, распорядительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Талеб Рифаи, вице-президент Европейского парламента Ричард Чарнецки, специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан, депутат Европейского парламента Артис Пабрикс, депутат Европейского парламента Фульвио Мартушелло, депутат Палаты советников парламента Японии Кёко Накаяма, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова академик Виктор Садовничий, ректор Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин, президент университета Инха (Республика Корея) Чве Сун Джа, президент компании "Поли Текнолоджиз (Китай)" Ван Линь, вице-президент ПАО "Транснефть" (Россия) Владимир Рушайло, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейф бин Заид Ол Нахаён, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Жозе Грациану да Силва, депутат Европейского парламента Ивета Григуле, депутат Европейского парламента Андрей Мамыкинс, председатель и генеральный директор компании "МАХАМ" Хосе Фернандо Санчес-Хунко, генеральный директор Испанской Ассоциации производителей промышленного оборудования Хуан Рамон Дуран Пабло, соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии.

УЗИНФОРМ

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Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

57.3% (66)  - Положительно
 6.1% (7)  - Более положительно, чем отрицательно
 6.1% (7)  - Нейтрально
 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 115     всего 100%

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