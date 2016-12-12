Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главам Турции и Египта

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и Президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттоху Ас-Сиси с выражением соболезнований по случаю террористических актов в этих странах, унесших днем ранее множество человеческих жизней.

В своих посланиях Ш.Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

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