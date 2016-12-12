



В Сенате Узбекистана прошло очередное заседание Кенгаша



ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана прошло очередное заседание Кенгаша верхней палаты национального парламента, которое было посвящено вопросам подготовки к предстоящему 13 декабря 8-му пленарному заседанию сенаторов. В ходе встречи была создана рабочая группа, которая будет прорабатывать повестку дня предстоящего заседания, предварительно включающую в себя обсуждение проектов Государственного бюджета Республики, целевых фондов и программ на 2017 год и проектов других законов и нормативно-правовых актов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи