Шавкат Мирзиёев продолжает получать поздравления

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает получать поздравительные послания по случаю своей победы на выборах от зарубежных коллег и сотрудничающих со страной компаний и организаций.

В частности, поздравления направили Шиндзо Абэ, премьер-министр Японии, Мамнун Хусейн, Президент Исламской Республики Пакистан, Анджей Дуда, Президент Республики Польша, Серж Саргсян, Президент Республики Армения, Председатель Исполнительного Совета правительства Исламской Республики Афганистан доктор Абдулла Абдулла, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов, Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Российской Федерации Леонид Слуцкий, президент ОАО "Российские железные дороги", председатель Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ Олег Белозеров, депутат Европейского парламента Херберт Дорфманн. президент Университета Нагоя Сеичи Мацуо, президент нефтегазовой компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, президент и главный исполнительный директор компании "Боинг гражданские самолеты", вице-президент корпорации "Боинг" Рэймонд Коннер, Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков, председатель наблюдательного совета компании "Клаас" Катрина Клаас Мюлхойзер, член правления компании "Клаас" Ян-Хендрик Мор, председатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин.

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