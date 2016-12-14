Узбекистан и Казахстан провел консультации по линии внешнеполитических ведомств

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте завершили двухдневную работу узбекско-казахские межмидовские политконсультации, для участия в которых в Узбекистан прибыла делегация МИД Казахстана.

Консультации были организованы с целью определения существующей базы нормативно-правовых документов между двумя странами, ее дальнейшего совершенствования в целях развития межгосударственного сотрудничества.

УЗИНФОРМ