Узбекистан и Казахстан провел консультации по линии внешнеполитических ведомств

Узбекистан и Казахстан провел консультации по линии внешнеполитических ведомств14.12.2016 17:22
ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте завершили двухдневную работу узбекско-казахские межмидовские политконсультации, для участия в которых в Узбекистан прибыла делегация МИД Казахстана.
Консультации были организованы с целью определения существующей базы нормативно-правовых документов между двумя странами, ее дальнейшего совершенствования в целях развития межгосударственного сотрудничества.
УЗИНФОРМ