Глава МИД Узбекистана принял представителя БДИПЧ ОБСЕ

Глава МИД Узбекистана принял представителя БДИПЧ ОБСЕ14.12.2016 19:41
ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с пребывающим в Ташкенте главой миссии наблюдателей на президентских выборах в Узбекистане от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), Послом Петером Йоханом Тейлером.
Встреча была посвящена итогам завершившейся кампании по выборам нового главы государства и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
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