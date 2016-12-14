Глава МИД Узбекистана принял представителя БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с пребывающим в Ташкенте главой миссии наблюдателей на президентских выборах в Узбекистане от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), Послом Петером Йоханом Тейлером.

Встреча была посвящена итогам завершившейся кампании по выборам нового главы государства и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

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