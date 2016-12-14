Сенаторы Узбекистана утвердили новые законопроекты

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря в Ташкенте состоялось 8-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

В ходе заседания члены верхней палаты национального парламента рассмотрели проекты Государственного бюджета Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых фондов и основные направления налоговой и бюджетной политики на 2017 год, Программы занятости населения на 2017 год, утвердили законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017 год", "О противодействии коррупции", "О порядке отбывания административного ареста", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата", "Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан".

Также сенаторы обсудили вопрос о дальнейшем совершенствовании деятельности Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в сфере международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, избрали С.С.Сафоева первым заместителем председателя Сената.

Кроме того, сенаторы рассмотрели ответ на парламентский запрос, направленный начальнику Государственной инспекции "Саноатгеоконтехназорат" Б. Гулямову о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об исполнении актов законодательства в сфере промышленной и радиоактивной безопасности, а также приняли решение о направлении парламентского запроса министру по развитию информационных технологий и коммуникаций Х.Мирзахидову об исполнении законодательства в части внедрения системы "Электронное правительство".

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