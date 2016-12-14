Шавкат Мирзиёев официально вступил в должность главы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте было проведено совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, на которой состоялось официальное вступление в должность вновь избранного Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На встрече глава ЦИК Узбекистана М.Абдусаломов еще раз подвел итоги прошедших 4 декабря выборов главы государства, после чего вручил Шавкату Мирзиёеву удостоверение Президента Республики Узбекистан и соответствующее свидетельство Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.

Затем новый Президент принес торжественную присягу и выступил с торжественной речью по случаю своего вступления на пост.

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