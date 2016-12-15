Новым главой правительства Узбекистана стал Абдулла Арипов

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 14 декабря на совместном заседании верхней и нижней палат Олий Мажлиса Узбекистана, на котором состоялось официальное вступление в должность избранного Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, на одобрение национального парламента была представлена кандидатура Абдуллы Арипова на пост премьер-министра Республики.

Абдулла Арипов ранее работал (с 2005 года) заместителем Шавката Мирзиёева, являвшегося главой правительства Узбекистана.

После выступления А.Арипова с программой действий Кабинета Министров на ближайшую и среднесрочную перспективу палаты Олий Мажлиса приняли постановление об утверждении его на должность премьер-министра Республики Узбекистан.

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